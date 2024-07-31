ثلاث مراحل تنتهي بفترة انتقالية.. العليمي يحدد بنود خارطة الطريق التي يحاول الحوثيون تضليلها

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اتهم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مليشيا الحوثي بتعطيل جميع مساعي السلام والذهاب نحو جر البلاد الى حروب بالوكالة مع العالم بأسره، مؤكدا أنه ماتزال في جعبة الحكومة الكثير من أدوات الضغط.

وقال في لقاء مع ممثلي المكونات السياسية بحضرموت امس، إنه بالرغم من أن معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الإعلام، إلا أن المليشيا لا تزال تمارس نهجا مضللا بشأن مضامينها، حد قوله.

وأشار إلى أن خارطة الطريق تبدأ بوقف لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية يفترض الذهاب الى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة.