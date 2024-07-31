أول تعليق لأمريكا على اغتيال هنية وهل كان لها دورا فيه؟ ثلاث مراحل تنتهي بفترة انتقالية.. العليمي يحدد بنود خارطة الطريق التي يحاول الحوثيون تضليلها شاهد آخر ظهور لإسماعيل هنية قبل اغتياله وماذا قال عن القدس؟ أبناء هنية ينعون والدهم بكلمات مؤثرة.. ماذا قالوا؟ روسيا تستهدف أوكرانيا بضربة تعد أكبر الهجمات المسيرة منذ اندلاع الحرب الكشف عن محاولة اغتيال البرهان خلال استهداف مُسَيَّرة له شرقي السودان من هو إسماعيل هنية وكيف تدرج في المناصب مع حركة حماس ؟ كشف تفاصيل جديدة حول استهدف إسماعيل هنية … قذيفة جوية بمقر الإقامة في الثانية صباحاً اغتيال إسماعيل هنية بغارة جوية في طهران أول رد إيراني بعد اغتيال اسماعيل هنية وسط طهران
اتهم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مليشيا الحوثي بتعطيل جميع مساعي السلام والذهاب نحو جر البلاد الى حروب بالوكالة مع العالم بأسره، مؤكدا أنه ماتزال في جعبة الحكومة الكثير من أدوات الضغط.
وقال في لقاء مع ممثلي المكونات السياسية بحضرموت امس، إنه بالرغم من أن معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الإعلام، إلا أن المليشيا لا تزال تمارس نهجا مضللا بشأن مضامينها، حد قوله.
وأشار إلى أن خارطة الطريق تبدأ بوقف لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية يفترض الذهاب الى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة.