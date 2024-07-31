شاهد آخر ظهور لإسماعيل هنية قبل اغتياله وماذا قال عن القدس؟

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في آخر ظهور تلفزيوني له أمس في إيران قال اسماعيل هنية ان الحضارات الزائفة التي قامت على احتلال أراضي الغير ستنتهي لا محالة.
واضاف هنية : ''القدس في القلب وهي محور الصراع مع الكيان الصهيوني''.