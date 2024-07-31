أبناء هنية ينعون والدهم بكلمات مؤثرة.. ماذا قالوا؟

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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نعت ابنة القيادي في حركة «حماس» إسماعيل هنية والدها، على أثر مقتله في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، كما نعته زوجة نجله في مقطع فيديو بكلمات مؤثرة. وكتبت سارة إسماعيل هنية على حسابها بموقع «إكس» صباح الأربعاء: «انكسر ضهري يابا، وين رحت وسبت حبيبة قلبك سارة»، وفي تغريدة لاحقة كتبت سارة: «الله يابا إنك تعبت طلبتها ونلتها يا حبيبي، ويا محلا موتك يابا، والله كنت سند للكل، والله كنت حنون ع الكبير قبل الصغير، كنت حبيب الكل يابا».

اما عبد السلام نجل إسماعيل هنيـــة فكتب: «والدي نال ما تمنى وسلك الطريق مثل أبناء الشعب الفلسطيني، الشهـ..ــادة نهاية العظماء، وتلقينا الخبر بالحمد والشكر».

كما نعته زوجة نجله في مقطع فيديو مسجل بكلمات مؤثرة، وقالت إيناس هنية خلال المقطع: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أنعي رجلاً تضج الأرض والسماء بطيب ذكره؛ رجلاً غنياً عن التعريف. أنعي عمي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرّة عيني العم أبو العبد هنية، ليلتحق بركب المجاهدين والصادقين والميامين بهذه الدماء الزكية».

وأضافت إيناس في فيديو نشره «المركز الفلسطيني للإعلام»: «الشهيد البطل القائد العظيم الجليل، لا نقول إلا ما يُرضي الله، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أبا العبد، يا أبانا، لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيراً منها. المصاب جلل، ولكن عزاءنا أنها دنيا فانية، واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض، الوداع يا قائد الأمة».

وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد أعلن في وقت سابق الأربعاء،استشهاد هنية في طهران بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، وقال إنه يُجري تحقيقاً.

جدير بالذكر أن 3 من أبناء هنية، و4 من أحفاده، قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في 10 أبريل (نيسان) الماضي.