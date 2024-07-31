الكشف عن محاولة اغتيال البرهان خلال استهداف مُسَيَّرة له شرقي السودان

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تصدي مضاداتها الأرضية اليوم (الأربعاء) لمُسيَّرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية، بولاية البحر الأحمر بشمال شرقي السودان.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان نشره موقع «فيسبوك» اليوم: «تسبب الحادث في استشهاد 5 أشخاص، ووقوع إصابات طفيفة جارٍ حصرها».
وكان بيان سابق للجيش السوداني قد أفاد بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يشهد باستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعة 68 للكلية الحربية، والدفعتين 20 و23 للكلية الجوية والأكاديمية البحرية