مأرب: تسليم وحدات سكنية للجرحى المشلولين من أبطال الجيش الوطني

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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سلمت الدائرة الإنسانية التابعة للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وحدات سكنية للجرحى المشلولين من أبطال الجيش الوطني بمحافظة مأرب، في إطار المرحلة الأولى المكونة من 21 مسكن، وبإشراف اللجنة الطبية العسكرية.

وخلال الافتتاح عبر مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد الركن أحمد الأشول، عن امتنانه لكل الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في إسناد الجيش الوطني ومنها الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء .

فيما أشار نائب مدير الخدمات الطبية العميد محمد عيسى أن توفير مساكن للجرحى من أهم المشاريع التي تؤكد الوفاء لهذه الفئة التي ضحت لأجل الوطن في معركة استعادة الشرعية والدفاع عن الجمهورية.

من جانبه قال رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبدالعليم حسان:" إن هذه المساكن ستعمل على لم شمل الجرحى بأسرهم بعد معاناة وفراق دام تسع سنوات"، شاكرا الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس على اهتمامه الكبير بجرحى الجيش والمقاومة .

وعقب فعالية الافتتاح تم تسليم الوحدات السكنية لجرحى الجيش والمقاومة الشعبية من فئة المشلولين الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة وهم يستلمون مساكنهم .

حضر الافتتاح عدداً من قيادات الجيش الوطني ورؤساء مجالس المقاومة الشعبية بالمحافظات.