مأرب: تسليم وحدات سكنية للجرحى المشلولين من أبطال الجيش الوطني عبد الملك الحوثي يرسل وفداً رفيعاً من جماعته الى طهران لتجديد عقد الولاء مع الرئيس الإيراني الجديد والأخير يستقبله بطريقة مهينة مصدر حكومي يتحدث عن معلومات مضللة حول الموقف من اعلان المبعوث الاممي أغرب هدف يسعى له ترامب اذا عاد لرئاسة أميركا العليمي يجتمع بقيادة اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت هل لإيران دور مؤثر في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ماذا قالت الإستخبارات؟ روسيا تستعرض قوتها بـ 20 ألف جندي و300 سفينة و50 طائرة وعد بعلاقات أقوى من السابق.. تفاصيل أول لقاء جمع رئيس إيران الجديد مع الحوثيين وهذا ما اعترف به الشرعية تكشف ما سكت عنه الحوثيين بشأن العدوان الغاشم على ميناء الحديدة وكيف كانت ردة فعل عبدالملك الحوثي ترامب يخرج عن صمتة و يكشف تفاصيل الانقلاب على بايدن
سلمت الدائرة الإنسانية التابعة للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وحدات سكنية للجرحى المشلولين من أبطال الجيش الوطني بمحافظة مأرب، في إطار المرحلة الأولى المكونة من 21 مسكن، وبإشراف اللجنة الطبية العسكرية.
وخلال الافتتاح عبر مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد الركن أحمد الأشول، عن امتنانه لكل الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في إسناد الجيش الوطني ومنها الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء .
فيما أشار نائب مدير الخدمات الطبية العميد محمد عيسى أن توفير مساكن للجرحى من أهم المشاريع التي تؤكد الوفاء لهذه الفئة التي ضحت لأجل الوطن في معركة استعادة الشرعية والدفاع عن الجمهورية.
من جانبه قال رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبدالعليم حسان:" إن هذه المساكن ستعمل على لم شمل الجرحى بأسرهم بعد معاناة وفراق دام تسع سنوات"، شاكرا الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس على اهتمامه الكبير بجرحى الجيش والمقاومة .
وعقب فعالية الافتتاح تم تسليم الوحدات السكنية لجرحى الجيش والمقاومة الشعبية من فئة المشلولين الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة وهم يستلمون مساكنهم .
حضر الافتتاح عدداً من قيادات الجيش الوطني ورؤساء مجالس المقاومة الشعبية بالمحافظات.