عبد الملك الحوثي يرسل وفداً رفيعاً من جماعته الى طهران لتجديد عقد الولاء مع الرئيس الإيراني الجديد والأخير يستقبله بطريقة مهينة

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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ارسل زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو عبد الملك الحوثي وفداً حوثياً رفيعاً من جماعته الى طهران لتجديد عقد الولاء الحوثي مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران.



واعترف الوفد الحوثي برئاسة ناطق الجماعة الإرهابية المدعو محمد عبد السلام فليته اليوم الثلاثاء بأنه ألتقي مساء امس الرئيس الإيراني الجديد في العاصمة الايرانية طهران.

وذكر فليته في تغريدة له عبر منصه اكس بأن" اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات بين الجماعة وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم مشاريعهم التخريبية .



وتابع :التقينا مساء أمس الاثنين بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مباركين له نيله ثقة شعبه بتوليه مقاليد الرئاسة الإيرانية وأبلغناه تحيات ومباركة الرئيس / مهدي المشاط".



واوضح القيادي الحوثي عبد السلام بأنه أبدى إعجابه خلال اللقاء بنظام الحكم في طهران ومؤسساتها وآلية "الانتقال السياسي للسلطة" التي يمسك بخيوطها المرشد المتشدد "علي خامئني"الذي هو صانع القرار الأعلى في كل من السياسة الداخلية والخارجية الكبرى(في إشارة واضحة الى وجود نية حقيقية لدى النخبة الحوثية العليا باستنساخ نموذج السلطة في طهران وفرضها على حساب النظام الجمهوري في اليمن).



بدوره أشاد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، خلال اللقاء بدور وكلاء بلاده في اليمن معبرا عن سعادته بزيارة الوفد الحوثي وفقا لوسائل إعلام حوثية.



وارفق القيادي الحوثي فليته منشورة بصورة تظهر تواجده رفقة قيادات حوثية مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان يتوسطهم العلم الايراني مع استبعاد العلم اليمني على الرغم بأن المليشيات تتحدث عن تمثيل وفدها للجمهورية اليمنية .



استبعاد طهران للعلم اليمني اثناء لقاء وفد المليشيات مع الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان لاقى تعليقات ساخرة من قبل بعض النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭ الاﻋﻼﻣﻲ اليمني ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﺒﻴﺒﻲ بالقول:وفد الشطف حتى خالتهم تراهم مليشيات ولا يمثلون اليمن فهي تعرف أكثر من غيرها أنهم ورم خبيث زرعتهم هي في جسد الأمة اليمنية. لذلك يحضرون بذواتهم ويغيب علم اليمن. ويقولون عن انفسهم الوفد الوطني".

بينما علق آخر :يُستدعَون أذلاء صاغرين إلى أسيادهم ومشغليهم ، عملاء النظام الإ ير ا ني وأذنابه في دمشق و بغداد وصنعاء".



ودأبت طهران على اهانة وفود ذيلها في اليمن من كل اللقاءات التي يقوم بها قيادة الجماعة مع قيادة النظام الإيراني الممول الرئيسي للجماعة حيث تنظر إليهم بعين العبد المأمور مدفوع الأجر.