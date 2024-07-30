مصدر حكومي يتحدث عن معلومات مضللة حول الموقف من اعلان المبعوث الاممي أغرب هدف يسعى له ترامب اذا عاد لرئاسة أميركا العليمي يجتمع بقيادة اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت هل لإيران دور مؤثر في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ماذا قالت الإستخبارات؟ روسيا تستعرض قوتها بـ 20 ألف جندي و300 سفينة و50 طائرة وعد بعلاقات أقوى من السابق.. تفاصيل أول لقاء جمع رئيس إيران الجديد مع الحوثيين وهذا ما اعترف به الشرعية تكشف ما سكت عنه الحوثيين بشأن العدوان الغاشم على ميناء الحديدة وكيف كانت ردة فعل عبدالملك الحوثي ترامب يخرج عن صمتة و يكشف تفاصيل الانقلاب على بايدن الكشف عن 36 أسيرا من غزة قتلوا في سجن سيدي تيمان في صحراء التقب بدء تقديم ملفات الترشح لرئاسة تونس.. فما أبرز الأسماء ؟
أستهجن مصدر حكومي مسؤول، المعلومات المضللة التي يتم الترويج لها حول الموقف من اعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتي تم اتخاذها انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية الصعبة للشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان ما تم تداوله في بعض القنوات والمواقع الإخبارية ان دولة رئيس الوزراء تفاجأ بصدور بيان الترحيب باسم الحكومة، يفتقر تماما للمصداقية، وان الحكومة على تنسيق وتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي في كل الملفات.. داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية.