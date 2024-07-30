مصدر حكومي يتحدث عن معلومات مضللة حول الموقف من اعلان المبعوث الاممي

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أستهجن مصدر حكومي مسؤول، المعلومات المضللة التي يتم الترويج لها حول الموقف من اعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتي تم اتخاذها انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية الصعبة للشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان ما تم تداوله في بعض القنوات والمواقع الإخبارية ان دولة رئيس الوزراء تفاجأ بصدور بيان الترحيب باسم الحكومة، يفتقر تماما للمصداقية، وان الحكومة على تنسيق وتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي في كل الملفات.. داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية.