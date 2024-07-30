العليمي يجتمع بقيادة اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء ، ومعه عضو المجلس الشيخ عثمان مجلي، باللجنة الامنية في محافظة حضرموت، وذلك بحضور المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، رئيس اللجنة الامنية في المحافظة.

‎وفي بداية الاجتماع، طلب الرئيس الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية، وكل من دفع حياته ثمناً من أجل الحرية والنظام الجمهوري، ومن قضى نحبه بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

‎واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وإخوانه أعضاء المجلس، عن عظيم الاعتزاز والتقدير لأبناء القوات المسلحة والامن في محافظة حضرموت، ودورهم الحاسم في تعزيز امن واستقرار المحافظة، وحماية المكتسبات الوطنية والسكينة العامة، واستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الحيوية التي تحتاج اليها حضرموت في المجالات كافة.

‎كما جدد الرئيس، الثناء والعرفان لموقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا كل الدعم من أجل نصرة اليمن وشعبه، وشرعيته الدستورية، واستمرار تماسك مؤسسات الدولة ووفائها بالتزاماتها الحتمية.

وفي الاجتماع، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس، الى احاطة من محافظ حضرموت والقيادات العسكرية والامنية، حول الاوضاع في المحافظة، والخطط المعتمدة لتطوير اداء اجهزة انفاذ القانون، والدعم المطلوب لتعزيز النجاحات المحققة الامنية والعسكرية على مختلف المستويات.