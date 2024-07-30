هل لإيران دور مؤثر في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ماذا قالت الإستخبارات؟

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين أن يكون لطهران أي هدف أو نشاط للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

جاء ذلك في رد البعثة الإيرانية على سؤال صحفي حول ما قالته المخابرات الأمريكية بأن طهران تهدف إلى الإخلال بالانتخابات الأمريكية والتاثير سلبا على الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت بعثة إيران: "ليس لإيران هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، وجزء كبير من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية".

وفي وقت سابق يوم الاثنين أفاد مسؤول استخباراتي أمريكي بأن إيران تقوم "بحملة سرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتقويض ترشيح ترامب للانتخابات الرئاسية.

وقبل ذلك بيوم، زعم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دون تقديم دليل، أن روسيا والصين وإيران تستخدم شركات التسويق والاتصالات وغيرها للتأثير على الناخبين والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت عقب ظهور تقارير تتحدث عن "دور إيران" في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر، أن هذه الاتهامات "مغرضة" و"لا أساس لها من الصحة".

وأضافت أن وجهة نظر طهران تعتبر ترامب مجرما "يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد (قاسم) سليماني، وإيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته.