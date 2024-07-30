روسيا تستعرض قوتها بـ 20 ألف جندي و300 سفينة و50 طائرة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء ، عن بدء تدريبات بحرية لأربعة من أساطيلها بمشاركة أكثر من 300 سفينة وزورق وغواصة و20 ألف فرد.
وقالت الوزارة في بيان لها "بدأت مجموعات وتشكيلات للبحرية الروسية إجراء تدريبات مجدولة في مناطق عمليات الأسطول الشمالي وأسطولي المحيط الهادئ والبلطيق، وكذلك أسطول بحر قزوين".
وأضاف البيان "يشارك في التدريب القتالي حوالي 300 سفينة وزورقا وغواصات وسفينة إسناد وما يصل إلى 50 طائرة وأكثر من 200 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة، إضافة إلى أكثر من 20 ألف عسكري ومدني من وحدات وتشكيلات البحرية".
وحسب البيان، فإنه على مدار عدة أيام، ستقوم أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية بإجراء أكثر من 300 تمرين قتالي باستخدام الأسلحة، بما في ذلك إطلاقات بالصواريخ المضادة للطائرات.