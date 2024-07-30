وعد بعلاقات أقوى من السابق.. تفاصيل أول لقاء جمع رئيس إيران الجديد مع الحوثيين وهذا ما اعترف به

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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التقى الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، في طهران.

واعترف بزشكيان إن العلاقة بين إيران والحوثيين تعتمد على معتقدات وثقافة مشتركة لا يمكن المساس بها.

وأشار إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ووصفها بالمهمة والفعالة للغاية، و أنها كما قال شكلت ضغطًا واضحًا على الكيان الصهيوني وداعميه.

وأفادب أن مقاومة الحوثيين ضغوط المستكبرين لها قيمة كبيرة، وجديرة بالثناء، حد تعبيره.

وأكد أن العلاقات والتعاون بين إيران وجماعة الحوثي ستستمر أقوى من السابق.

وشدد على أن الوحدة والتماسك يعززان قوة الدول الإسلامية، حد قوله.

وأشار إلى أنه إذا اجتمعت جميع الدول الإسلامية ونسقت فسوف يتم القضاء على أطماع الأعداء تماماً في الدول الإسلامية.

في المقابل، اعتبر متحدث الحوثيين، محمد عبدالسلام، أن العلاقات بينهم وبين إيران واسعة وعميقة الجذور، وذكر أن القواسم المشتركة قد أدت إلى تشكيل علاقات مستقرة بين الجانبين.

وذكر عبد السلام أن قضية فلسطين غيّرت نظرة الأعداء لليمن، باعتبارها قوة مؤثرة في التطورات الإقليمية، حد قوله.

وقال إن موقفهم القوي، اليوم، يعود إلى تضامن ودعم "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبدياً أمله بأن يتوسع تعاونهم أكثر من أجل توفير المصالح المتبادلة.

وأشار محمد عبدالسلام إلى أنهم سيواصلون التنسيق مع إيران في مختلف المجالات بهدف مواجهة التحدّيات المشتركة.