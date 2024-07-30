الشرعية تكشف ما سكت عنه الحوثيين بشأن العدوان الغاشم على ميناء الحديدة وكيف كانت ردة فعل عبدالملك الحوثي

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت الحكومة اليمنية ان التقديرات الأولية لما حدث في ميناء الحديدة غرب البلاد تشير إلى ان الغارات الجوية الإسرائيلة أدت إلى تدمير وتضرر غالبية المباني والمرافق والمعدات والآليات والبنية التحتية والمنشآت النفطية في الميناء.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني ان تلك المنشآت والبنية التحتية استغرق بنائها عشرات السنوات وكلفت الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الدولارات وكل هذه الخسائر من مقدرات الشعب اليمني، وأن إعادة بناء ما تم تدميره سيستغرق عقود من الزمن.

وذكر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي تعاملت مع الخسائر الكارثية التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء غارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء مدينة الحديدة، بنوع من اللامبالاة واللامسؤولية، وخرج زعيمها عبدالملك الحوثي وقيادات المليشيا وعناصرها معبرين عن سعادتهم الغامرة بمشاهد ألسنة النيران وهي تلتهم احد أهم المنشآت الاقتصادية في البلد، مؤكدين انهم عصابة مارقة تدار بالريموت كنترول من طهران، ولا تكترث لمصالح اليمن واليمنيين".

وتسائل الارياني.. ما الذي استفادته القضية الفلسطينية من المغامرات الحوثية، وهل أوقفت تلك الخسائر الكارثية التي تكبدها الاقتصاد اليمني وتدمير مقدرات اليمنيين في ميناء الحديدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ام انها افسحت المجال للكيان المحتل لاستعراض عضلاته واستعادة سياسة الردع المفقود وإنتهاك سيادة اليمن وتحقيق انتصار عسكري واعلامي مجاني ؟!

واضاف "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل بيع الوهم والترويج لانتصارات وهمية، فيما الحقيقة انها مجرد اداة لتدمير اليمن واقتصاده ومقدراته، وتقويض أمنه واستقراره، وتحويل أراضيه إلى حلبة للصراعات والحروب العبثية، وساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية، ورهن اليمن خدمة لمصالح نظام طهران ومليشياته الطائفية واجندته التوسعية في المنطقة".

ودعا الارياني الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته وفي المقدمة القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، أن يدركوا أن اليمن تخسر كل يوم واقتصاده ومنشآته تتدمر، وأن المليشيا لا تحمل أي مشروع للبناء والتنمية والاعمار، وأنها لا تجيد سوى تفجير الحروب والقتل والهدم والتخريب وافقار وتجويع اليمنيين، وأن استعادة اليمن لعافيته وأمنه واستقراره مرهون برحيل هذه العصابة الاجرامية.