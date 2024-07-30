ترامب يخرج عن صمتة و يكشف تفاصيل الانقلاب على بايدن

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاصيل "الانقلاب على بايدن" خلال مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وزعم ترامب، الاثنين، أن الديمقراطيين "نفذوا انقلابا" عندما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائب الرئيس كامالا هاريس. وقال ترامب: "لقد نفذوا انقلابا ضد رئيس الولايات المتحدة، ذهبوا وأخبروه عليك أن تنسحب، أنت في مركز متأخر باستطلاعات الرأي".

وأضاف: "كأن تكون في معركة مع شخص ما.. وأنت منتصر حقا، فيخرجونه ويضعون شخصا آخر.. لم يسمع أحد بهذا من قبل، هذا انقلاب! لقد قالوا له على الرغم من حصولك على 14 مليون صوت، فأنت خارج الانتخابات لقد طردوه لقد كان هذا انقلابا، أول انقلاب ضد رئيس الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قرر الانسحاب من الانتخابات بعد أداء كارثي في مناظرة أمام ترامب، ما أدى إلى قيام زعماء الحزب الديمقراطي والمشرعين والمانحين بتكثيف الضغوط عليه للتنحي، في وقت وصل ترامب إلى أقوى نقطة له في حملته الانتخابية، حيث خرج من المؤتمر الوطني الجمهوري بقاعدة جماهيرية التفت حوله بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في بنسلفانيا