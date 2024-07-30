مبابي يستعين بشخصية عربية في صفقته التاريخية

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كشفت تقارير صحفية عن تحرك كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا المنتقل حديثا من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، في خطوة جادة نحو صفقة تاريخية جديدة، لتقوية علامته التجارية.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن مبابي اتفق بالفعل على دفع 20 مليون يورو مقابل شراء حصة الأغلبية من أسهم فريق "كان" أحد أندية دوري الدرجة الثانية في فرنسا.

وسيحل مبابي البالغ 25 عاما في ملكية كان، محل صندوق الاستثمار الأمريكي، ليكون واحدا من أصغر ملاك الأندية على مستوى القارة الأوروبية.

وكشفت "لوباريزيان" أيضا أن النادي سيرأسه زياد حمود المدير السابق لمجموعة بي إن الإعلامية، والمدير التنفيذي الحالي للشركة التي تدير حقوق الصورة لكيليان مبابي.

ولفتت أيضا أن بيير أنطوان الرئيس الحالي للجنة المشرفة على النادي وصاحب حصة الأقلية، سيبقى في منصبه.

وذكرت أيضا أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى كان في 2012 عندما كان لاعبا شابا، لكنه فضل الالتحاق بأكاديمية موناكو