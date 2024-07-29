تفاصيل لقاء طارق صالح مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن مطلق الأزيمع.
جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التنسيق من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية.
وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي، مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب اليمني في معركته الوطنية لاستعادة دولته، وحرصهم على تحقيق السلام حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
بدوره، جدد الفريق أول ركن مطلق الأزيمع، حرص دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على الموقف العام والتنسيق الدائم والدعم المستمر لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للشعب اليمني وقيادته الشرعية، والأمن والاستقرار في اليمن.