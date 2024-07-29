وقفة احتجاجية بمأرب توجه رسالة عاجلة لمجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة

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ادانت وقفة احتجاجية نفذها أهالي المختطفين بمحافظة مأرب اليوم قرارات مليشيا الحوثي الانقلابية بإعدام المختطفين من أبنائها.
واستنكر البيان الصادر عن الوقفة التي شاركت فيها منظمات حقوقية وانسانية بأشد العبارات ما اسمته قرارات الاعدام المخالفة للقوانين والمواثيق الإنسانية والصادرة بحق المختطفين بعد تعذيبهم لسنوات.
وحذر البيان "وصل موقع مارب برس نسخة منه " مليشيا الحوثي من الإقدام على تنفيذ تلك القرارات..مؤكدين رفضهم للمحاكمات السياسية الصورية.
وطالب المحتجون السلطة الشرعية بتفعيل الدبلوماسية اليمنية في العالم لإيقاف قرارات الاعدام السياسية ضد المختطفين....داعين كل المدافعين عن حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبهم.
كما طالب البيان مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن تحمل مسؤولياتهم بحفظ حقوق المختطفين الذين شملهم اتفاق استكهولم واتخاذ خطوات إجرائية لإيقاف ما اسماه البيان مهزلة قرارات الاعدامات السياسية بحق المدنيين المختطفين لدي مليشيا الانقلاب الحوثي .
وعبروا في بيانهم خلال الوقفة، عن استنكارهم ورفضهم الشديدين لهذه القرارات وكافة الأعمال الإجرامية التي تنتهجها جماعة الحوثي بهدف ارهاب وإسكات الأصوات الرافضة لأفكارهم ومصادرة حقوقهم في الحياة بكرامة..مؤكدين وقوفهم الى جانب ضحايا الإنتهاكات والأعمال الإرهابية لهذه الجماعة والتي تتزايد باستمرار وخاصة في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها إصدار محاكمها اوامر إعدام طائفية عنصرية بحق المختطفين المدنيين من أبنائهم بشكل غير قانوني.