اشهار الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين بمأرب

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس- عبدالله العطار- خاص

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أقيم بمدينةمأرب ،اليوم،حفل إشهار الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين، لتكريس الاهتمام بالجرحى والمعاقين،وتقديم الخدمات والاهتمام بهذه الشريحة التي قدمت التضحيات في سبيل الوطن.

وفي حفل الإشهار، هنأ مدير عام الشؤون الاجتماعية بمحافظة مأرب عبدالحكيم القيسي، الأعضاء بإشهار الرابطة في مارب لخدمة الجرحى والمعاقين لتقوم بدورها الفعال بين أوساط الفئة المهمة التي قدمت تلك التضحيات في سبيل الوطن....مؤكداً على أهمية ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما دعا القيسي في كلمتهالقيادة السياسية ومجلس القيادة إلى تقديم الدعم الكامل للجرحى والمعاقين ،وفاء وتقديرا لما قدموه في سبيل الوطن والجمهورية....مؤكدا وقوف السلطة المحلية في مأرب كسند وعون لكل الهيئات والمنظمات والجمعيات في تقديم خدماتها للمجتمع.

وأكد الوقوف إلى جانب الجرحى والمعاقين لتعزيز العلاقات المتبادلة بين الجمعيات المماثلة وإقامة شراكة فيما بينها لتبادل الخبرات وتسخير الإمكانيات المتوفرة لدى كل منها.

من جانبه أعرب رئيس الرابطة عبدالله أحمد البسيس،في كلمته عما يعانيه الجرحى من إهمال وتهميش وغياب البرامج العلاجية والرعاية الصحية،وتوقيف مستحقات الحرحى في الخارج،وعدم تسفير الحالات المستعصية لاستكمال العلاج.

واشار إلى أن تأسيس الرابطة جاء كضرورة حتمية نتيجة تزايد اعداد الجرحى،وتراكم الإشكالات والمظالم،والاهمال المستمر لقضاياهم،،وإيصال أصواتهم إلى القادة المخلصين.

الى ذلك اشار زيد الشليف في كلمة للمقاومة،الى أن الجرحى والمعاقين على جراحهم وإعاقاتهم رست قواعد الجمهورية،وبنيت مداميك التطلع للخلاص من المليشيا الحوثية.

مطالبا بصرف مستحقاتهم واستكمال علاجهم،ومساعدتهم لكسر حاجز الإعاقة.

ودعا البيان الختامي للرابطة إلى دعم تحقيق اهداف المعاقين والجرحى، والى اهتمام السلطة المحلية بقضاياهم،وتعزيز التعاون بين المنظمات والجمعيات ،وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم،وتقديم برامج التعليم التدريب المهني للمعاقين،وإطلاق حملة توعوية لتسليط الضوء على الحقوق والواجبات تجاه الجرحى والمعاقين.

وقُدِّم في الفعالية عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية والقصائد الشعرية نالت الاستحسان.