تركيا تفنّد مزاعم بشأن تصريحات منسوبة لوزير الخارجية السعودي

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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قال مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، إن ما تناقلته وسائل إعلام عالمية من تصريحات نُسبت إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عارية عن الصحة.

وادعت بعض وسائل الإعلام العالمية، أن وزير الخارجية السعودي قال: "نجد إسرائيل أكثر منطقية وانسجاماً في التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وتل أبيب".

وأوضح المركز التركي أنه بعد التحري والتمحيص تبيّن أن الوزير السعودي لم يدل بتصريحات من هذا القبيل.

وأضاف المركز: "علاوة على ذلك، وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر رسمية في السعودية، فإن الوزير فيصل بن فرحان لم يدل بمثل هذا التصريح