وقفة احتجاجية بمأرب توجه رسالة عاجلة لمجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة اشهار الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين بمأرب المليشيات تكشف حقيقة موافقتها على استئناف تصدير النفط تركيا تفنّد مزاعم بشأن تصريحات منسوبة لوزير الخارجية السعودي أردوغان يرفع خطاب الحرب والمواجهة ويطالب تركيا بتعزيز قواتها لردع إسرائيل ويهدد ما فعلناه في أرمينيا وليبيا سوف نعمله مع الإسرائيليين المليشيات ترتكب جريمة مشهودة شرقي تعز في ذروة إنشغال اليمنيين بالقصف الصهيوني على الحديدة مليشيا الحوثي تستكمل احتلالها وسيطرتها على مساجد ومراكز أهل السنة بصنعاء الأرصاد في اليمن تحذر المواطنين في هذه المحافظات من سيول وأمطار رعدية غزيرة عدم استقرار تشهده العملة اليمنية.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن شاهد السعودية تكشف تصاميم استاد الملك سلمان.. سيكون أحد أكبر الملاعب في العالم
قال مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، إن ما تناقلته وسائل إعلام عالمية من تصريحات نُسبت إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عارية عن الصحة.
وادعت بعض وسائل الإعلام العالمية، أن وزير الخارجية السعودي قال: "نجد إسرائيل أكثر منطقية وانسجاماً في التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وتل أبيب".
وأوضح المركز التركي أنه بعد التحري والتمحيص تبيّن أن الوزير السعودي لم يدل بتصريحات من هذا القبيل.
وأضاف المركز: "علاوة على ذلك، وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر رسمية في السعودية، فإن الوزير فيصل بن فرحان لم يدل بمثل هذا التصريح