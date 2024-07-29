المليشيات ترتكب جريمة مشهودة شرقي تعز

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبتمبر نت

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فجرت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، اليوم الإثنين، منزل أحد المواطنين في مديرية صبر الموادم جنوبي شرق محافظة تعز.

وأوضح نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، العقيد عبد الباسط البحر في تصريح صحفي، أن المليشيات الحوثية فجرت منزل المناضل أحمد عبده سعيد حسن الشريف في قرية الجيرات عبدان، بمديرية صبر الموادم وتسوية المنزل بالأرض في جريمة مشهودة.

وأكد البحر، أن هذه الانتهاكات والاعمال الاجرامية تأتي ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد اليمنيين في مختلف المحافظات.