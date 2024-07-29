في ذروة إنشغال اليمنيين بالقصف الصهيوني على الحديدة مليشيا الحوثي تستكمل احتلالها وسيطرتها على مساجد ومراكز أهل السنة بصنعاء الأرصاد في اليمن تحذر المواطنين في هذه المحافظات من سيول وأمطار رعدية غزيرة عدم استقرار تشهده العملة اليمنية.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن شاهد السعودية تكشف تصاميم استاد الملك سلمان.. سيكون أحد أكبر الملاعب في العالم عدن: الحكومة اليمنية تضع سفراء الإتحاد الأوروبي أمام آخر التطورات وتحدد 5 مسارات وأبرز القضايا التي ستعمل على تحقيقها صورة لثلاثة مختطفين قررت سلطات الحوثيين إعدامهم.. وسط استنكار شديد وادانة بالدولار.. الكشف عن حجم الخسائر المادية لميناء الحديدة وطبيعة الوضع داخله بعد الضربة الإسرائيلية إشادة رئاسية بدور حضرموت ومكانتها.. رسائل ودية من النائبين العليمي ومجلي للمجتمع الحضرمي الموعد الجديد لأول رحلة من مطار صنعاء الى القاهرة وسبب التأجيل أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي في اجتماع مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت وماذا قال عن توقف تصدير النفط؟
استغلالًا لإنشغال الرأي العام اليمني بالقصف الصهيوني لميناء الحديدة، أقدمت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا، منتصف ليل 20 يوليو 2024 م باقتحام مسجد الفاروق بمدينة الأصبحي بالعاصمة صنعاء ب بمئات المسلحين الحوثيين بأطقمهم العسكرية ، واستولوا على المسجد وجميع مرافقه والتي تشمل مركز تعليمي نسوي، ومؤسسة خيرية.
وقالت مصادر خاصة لمارب برس انه لم يمض سوى أيام قليلة بتاريخ 29 يوليو 2024 م، انقض الحوثيون مجدداً على مسجد البخاري الواقع في شارع الخمسين بمدينة الأصبحي، والاستيلاء على مباني جمعية الإحسان الخيرية بكل مرافقها.
استغل الحوثيون ظروف انشغال الناس بتداعيات الضربة الصهيونية على ميناء الحديدة ليجدوا من ذلك فرصة للانقضاض على خصومهم والاستيلاء على مساجدهم ومراكزهم، حيث قبل أشهر من هذه الحادثة هجم الحوثيون بعشرات الأطقم المسلحة وعليها المئات من المسلحين على مسجد أبي ذر الغفاري في العاصمة صنعاء، والاستيلاء عليه وإزاحة إمام المسجد وخطيبه منه.
ودائماً ما يستغل الحوثيون الظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية والاستفادة منها كغطاء لارتكاب جرائم ضد الآخرين، حيث يظهرون أمام الرأي العام أنهم أبطال يدافعون عن غزة، وفي الواقع لا يحدث إلا الاستيلاء على ممتلكات الآخرين وإزاحتهم وطردهم من مساجدهم ومراكزهم ومؤسساتهم بقوة السلاح.
وأبدى مواطنون ورواد تلك المساجد استغرابهم من التصرفات الطائفية والإقصائية التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا ضد أهل السنة، مؤكدين أن حرمات هذه المساجد والمراكز الدعوية والجمعيات ليست مدنًا ولا موانئ إسرائيلية حتى تتعرض لكل هذا الهجوم بالتزامن مع القصف الصهيوني للبلاد .