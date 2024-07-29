الأرصاد في اليمن تحذر المواطنين في هذه المحافظات من سيول وأمطار رعدية غزيرة

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حذرت الأرصاد الجوية في اليمن اليوم الاثنين من سيول وعواصف رعدية وأمطار غزيرة ،وتوقعت هطول أمطار رعدية، على أجزاء من 17 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصاحبها حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات ( صعده ، عمران، حجه، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع )، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد احيانا على أجزاء من محافظات ( لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، المهرة ومرتفعات مارب، الجوف وسهل تهامة ) خلال فترتي الظهيرة والمساء.
وأشار إلى احتمال أن تكون الرياح شديدة جداً على ارخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الــ 45 عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.
ونبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الامطار والسحب المنخفضة الكثيفة.
ودعا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن إلى الانتباه خلال إضطراب البحر وارتفاع الموج حول ارخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.