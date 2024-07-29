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عدم استقرار تشهده العملة اليمنية.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 29/07/2024..

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.40

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1890

بيع الدولار                  1900

شراء السعودي             494

بيع السعودي                496

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