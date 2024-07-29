عدم استقرار تشهده العملة اليمنية.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 29/07/2024..
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1890
بيع الدولار 1900
شراء السعودي 494
بيع السعودي 496