عدن: الحكومة اليمنية تضع سفراء الإتحاد الأوروبي أمام آخر التطورات وتحدد 5 مسارات وأبرز القضايا التي ستعمل على تحقيقها

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وضع رئيس الحكومة اليمنية الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الجمهورية اليمنية، امام آخر التطورات في اليمن والمنطقة.

وتطرق رئيس الحكومة في حديثة لجهود حكومته في التعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية،وفق وكالة سبأ. وأطلع بن مبارك سفراء الاتحاد الاووربي على المسارات الخمس لبرنامج رئيس الحكومة والتي تتضمن تحقيق سلام مستدام ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام المثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وأوضح الدكتور بن مبارك، أن عملية الإصلاح الشامل للمؤسسات وإعادة احياء منظومة الضمان والحماية الاجتماعية عبر المؤسسات والهيئات المعنية من أبرز القضايا التي ستعمل الحكومة على تحقيقها.

وأشار رئيس الوزراء الى المسؤولية الجماعية للضغط على مليشيا الحوثي لتحرير المختطفين العاملين في المجال الإنساني.. لافتاً الى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأمم المتحدة وعلى أعلى المستويات لتحقيق ذلك.

كما تطرق اللقاء للتحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية.

من جانبهم عبر السفراء عن دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة وجهودها للإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد واستمرار دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للام المتحدة لتحقيق تسوية شاملة للازمة في اليمن.