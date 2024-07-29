إشادة رئاسية بدور حضرموت ومكانتها.. رسائل ودية من النائبين العليمي ومجلي للمجتمع الحضرمي

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، حول اهمية زيارات قيادة الدولة لمحافظة حضرموت التي قال انها تستحق كل الاهتمام باعتبارها قدمت نموذجاً للاستقرار والتعايش والانفتاح والحفاظ على مؤسسات الدولة.

واكد اهمية التركيز على اولويات تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز مؤسسات الدولة ، وحث الحكومة والسلطة المحلية على العمل من اجل متابعة وتنفيذ مصفوفة القضايا الخدمية والعامة للمحافظة التي أعدتها الحكومة بما فيها من احتياجات خدمية واستثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص لاستقطاب رؤوس الاموال، وتأمين عمل المنظمات الدولية ووكالات الاغاثة الانسانية.

وقال الدكتور عبدالله العليمي "ان تحالف الحكومة الشرعية هو اليوم في افضل حالاته ويقف على ارضية صلبة في مواجهة خصم واحد هو المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني".

وشدد الدكتور عبدالله العليمي، على أهمية تجاوز المحافظة لأي خلافات داخلية وارساء مبدأ الشفافية، والنزاهة ومكافحة الفساد، واستيعاب الجميع، والابتعاد عن الإقصاء لأي مكونات سياسية في اطار الشرعية، وتعزيز مكانة ودور حضرموت التي يحكمها ويديرها اليوم ابناؤها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، اليوم الاثنين بمحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، لمناقشة الاوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الامن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية.

من جانبه اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بالمكانة التي خلدتها محافظة حضرموت في الذاكرة الوطنية كملاذ آمن لالاف النازحين خلال المواجهة المستمرة مع المليشيات الحوثية الارهابية ومشروعها التدميري.

ونوه مجلي، بانموذج المجتمع الحضرمي القائم على التكامل الاسري في استيعاب الأخر، وعدم الانخراط في مشاريع التطرف والارهاب، وتعزيز حضورهم في بناء الدولة والاقتصاد الوطني، وتحصين ابنائهم ضد السرديات المضللة من جانب المليشيات الحوثية الارهابية.

واشار الى اهمية الاستلهام من فضائل ابناء حضرموت في بناء مؤسسات الدولة، والمدن الحضرية النظيفة، وتقديم محافظتهم كأنموذج للامن والسلام.

واكد الشيخ عثمان مجلي، ان مجلس القيادة الرئاسي، على ادراك تام بنوايا المليشيات الحوثية، و سلوكياتها الارهابية، وان حرص المجلس على التهدئة انما يأتي في اطار منح المجتمع الاقليمي والدولي فرصة لاحياء مسار السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المعلنة.