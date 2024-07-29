الموعد الجديد لأول رحلة من مطار صنعاء الى القاهرة وسبب التأجيل

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ذكرت مصادر ملاحية أن رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية الخارجية التي كان من المقرر انطلاقها اليوم الاثنين ضمن جدول الشركة، تأجلت.
وكان من المقرر ان تنطلق اليوم رحلة من مطار صنعاء إلى القاهرة، لكنها تأجلت الى يوم غدا الثلاثاء لاستكمال الترتيبات المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية، والحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بطلب من الجانب المصري.