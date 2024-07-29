إسبانيا تذبح ديوك فرنسا وتتوج بلقب يورو الشباب

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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توج منتخب إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب "تحت 19 عاما" عقب فوزه على فرنسا بنتيجة 2-0، أمس الأحد، على ملعب "وندسور بارك" في إيرلندا الشمالية.

ويدين المنتخب الإسباني في هذا الفوز للثنائي إيكر برافو وأسان دياو، بتوقيعهما على هدفي المباراة في الدقيقتين 41 و69 على الترتيب.

وحصد منتخب إسبانيا، لقب اليورو للشباب، للمرة 12 في تاريخه، ليصبح الأكثر تتويجا باللقب القاري، متفوقا على إنجلترا (11 لقبا).

وكانت إسبانيا بلغت المباراة النهائية، عقب الفوز على إيطاليا في المربع الذهبي بهدف دون رد، بينما فازت فرنسا على أوكرانيا بنفس النتيجة (1-0).

يذكر أن منتخب إسبانيا الأول توج أيضا بلقب يورو 2024 قبل أسابيع قليلة، عقب التفوق على إنجلترا في المباراة النهائية، بنتيجة 2-1.