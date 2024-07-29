مجلس النواب الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعيا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي اعتبارا من اليوم الأحد حتى 11 أغسطس المقبل.

وأضاف بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الأحد، أن رئيس المجلس عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى "تزكية" من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، حسبما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن هذه الدعوة تأتي "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستنادا إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية" في القاهرة في 10 مارس الماضي.

وأضاف البيان أن الدعوة تأتي كذلك استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد اللقاء الذي عقد بالقاهرة في 18 يوليو الحالي.

يأتي ذلك على الرغم من خلاف رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الشديد مع عقيلة صالح حول صلاحيات المجلسين، خاصة بعد إقرار "النواب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة