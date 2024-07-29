كشف تفاصيل أعظم جريمة في القرن الحادي والعشرين

الإثنين 29 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_فوكس نيوز

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إن ضحايا أيديولوجية التحول الجنسي كثيرون. وكما أظهر الكشف الذي أدلى به إيلون ماسك يوم الاثنين في مقابلة مع الدكتور جوردان بيترسون، فإن الأضرار التي لحقت بالأطفال تمتد إلى ما هو أبعد من الأطفال الذين اقتنعوا بقسوة بأنهم ولدوا "خطأ"، فيشوهون أجسادهم ويخاطرون بالعقم الدائم.

إن "فيروس العقل المستيقظ"، كما أطلق عليه ماسك، له تأثير مروع على أفراد الأسرة المتناثرين في الأضرار الجانبية.

والتأثير يطال الزوجات اللاتي يفقدن أزواجهن بسبب الانجذاب الذاتي إلى النساء، والأطفال الذين يفقدون آباءهم، والآباء الذين يفقدون أبناءهم أو بناتهم وهم يعيدون اختراع أنفسهم في هوية مختلفة تماما عن خلقهم الأصلي.

وفي حديثه عن حزنه بعد محاولة ابنه زافيير "التحول"، قال ماسك: "لقد فقدت ابني، وفي الأساس يطلقون على من تحولوا تسمية الموتى لسبب ما. والسبب وراء تسمية هذا الأمر بـ dead naming هو أن ابنك مات.

وبالنسبة لي ابني زافيير مات، فقد قُتل بفيروس العقل المستيقظ." كان ماسك مقتنعا بإعطاء ابنه مثبطات البلوغ تحت التهديد بأن منعه من ذلك سيجعله أكثر عرضة للانتحار. وهي أسطورة تلاعبية يروج لها المتمسكون بأيديولوجية النوع الاجتماعي، والتي تم تبديدها الآن.

وقال ماسك: لم يشرح له أحد أن مثبطات البلوغ هي أدوية تعقيم"عندما أعطى موافقته على خضوع ابنه للعلاج. ووصف مصطلح "الرعاية المؤكدة للجنس" بأنه "تعبير مخفف رهيب".

في ثقافة حيث أصبح تحديد الهوية الذاتية عقيدة في أيامنا هذه، تم منح الأطفال استقلالية البالغين في المطالبة بتغييرات دائمة في أجسادهم، في حين يتم التعامل مع مخاوف الآباء على أنها غير ناضجة وشيطانية.

حتى في البلدان التي يتم فيها الآن وقف "مثبطات البلوغ" السامة - مثل إنجلترا واسكتلندا - تلوح في الأفق مشاريع قوانين "علاج التحويل"، والتي تهدد بتجريم الآباء الذين يمنعون "الانتقال الاجتماعي"، أو بعبارة أخرى، الذين لا يسمحون لابنهم البالغ من العمر 11 عاما بالذهاب إلى المدرسة مرتديا أحذية بكعب عالٍ وأحمر شفاه لامع.

وفي الوقت نفسه، وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد يمنع المدارس من مطالبة أعضاء هيئة التدريس بالكشف عن "التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي" للطلاب لأولياء أمورهم. لقد ألقى ماسك باللوم في السابق على المدرسة "التقدمية" التي كان يرتادها ابنه زافيير لغرس فكرة أنه ولد في الجسد الخطأ.

وبحجة أن الأطفال يحتاجون إلى الطمأنينة والتأكيد، يوجههم المعلمون إلى مسار يؤدي إلى الأذى الجسدي. كما لا يستطيع الآباء التدخل للتخفيف من مخاوفهم وتوجيههم، بحجة أنهم متعصبين ومتخلفين.

ولكن تشجيع الأطفال على تشويه أجسادهم لمجرد "أن يكونوا أنفسهم" هو بالتأكيد أعظم جريمة في القرن الحادي والعشرين. لقد رد ماسك على القانون الجديد في كاليفورنيا برد بسيط ولكنه ينذر بالسوء: "ستأخذ الولاية أطفالك في كاليفورنيا".

هل هذا مثير للذعر؟ إن ما نحتاج إليه هو أن ننظر إلى ما يحدث في سويسرا، "عاصمة المتحولين جنسيا في العالم"، لنرى النتيجة النهائية لهذه السياسات التي تضع الآباء ضد أطفالهم.

لقد تم فصل ابنة مراهقة لأبوين يعيشان في جنيف بسويسرا عن أسرتها لأكثر من عام بأمر من المحكمة بعد أن اعترضا على "تحولها" الجنسي.

وخوفا من أن تُدفع ابنتهما إلى اتخاذ قرارات متسرعة وربما لا رجعة فيها، رفض الوالدان "موانع البلوغ" ورفضا صراحة محاولة مدرستها "تحويلها اجتماعيا". أراد الوالدان دعمها حتى تشعر بالحب والثقة في جسدها. وفي انتهاك واضح لحقوق الوالدين، وضعتها المدرسة على مسار التعريف بأنها صبي على أي حال، وتعاونت مع سلطات الولاية لإبعادها عن رعاية أسرتها.

والآن، سعيا لحماية صحة ورفاهية ابنتهما، يواجهان مواجهة قانونية بشأن حقوقهما الأساسية كوالدين لرعاية طفلهما الذي يقيم في ملجأ حكومي منذ أبريل 2023، ويتم تشجيعه على متابعة التدخلات الطبية الخطيرة. بعد كل شيء،

أوضحت مراجعة كاس أن التحول الاجتماعي ليس "عملا محايدا". في الواقع، يتجه معظم الأطفال الذين يتم تشجيعهم على التحول الاجتماعي إلى مسار أحادي المسار نحو حاصرات البلوغ والجراحة.

لقد أرسلت مأساة هذه الأسرة، التي مزقتها الدولة، موجات صدمة عبر تويتر. وإذا كان من الممكن أن يحدث هذا في سويسرا، فيمكن أن يحدث في أي مكان. وهذا تحذير في الوقت المناسب ضد مشاريع قوانين "العلاج التحويلي"، مثل تلك التي طرحت في خطاب الملك تشارلز الثالث الأسبوع الماضي.

إن الآباء، وليس المدارس ولا الدولة، هم المسؤولون الأساسيون عن رعاية أطفالهم. وفي وقت كانت فيه في أمس الحاجة إلى والديها، تعاونت السلطات السويسرية لمنع هذه الفتاة من حب عائلتها.

إن أي أيديولوجية تعمل في الظل، دون علم الوالدين، يجب أن تدق أجراس الإنذار. وتُظهِر القضية السويسرية كيف يمكن حتى للآباء المشاركين بنشاط أن يُستبعدوا تماما عندما تتجمع الجهات الفاعلة القوية حول الترويج المسعور لأيديولوجية النوع الاجتماعي.

من إيلون ماسك، إلى الآباء في "عاصمة حقوق الإنسان" جنيف، إلى أولئك الذين يراقبون بخوف مستقبل المملكة المتحدة، تطالب أيديولوجية النوع الاجتماعي بعدد لا يحصى من الضحايا.

وبينما يتحول المد ضد موانع البلوغ، والتي يتم حظرها على الأطفال في بريطانيا وفنلندا والدنمرك والنرويج وأماكن أخرى، يجب ألا نتنازل عن معارضة السياسات التي تقف بين الآباء المحبين وأطفالهم. وفي النهاية فإن مستقبل أطفالنا ومستقبل أسرهم على المحك.