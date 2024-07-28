مليشيات الحوثي تتحدث عن فتح رحلات جديدة للسفر عبر مطار صنعاء صوب السعودية وثلاث دول أخرى

أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت 28 تموز/يوليو 2024 عن فتحها وجهات جديدة للسفر عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها.





ونقل موقع 26 سبتمبر بنسخته الحوثية المزورة عن منتحل منصب وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية ، عبد الوهاب الدرة بإنه "وضمن خطة الوزارة الحوثية يتم العمل على إعادة تشغيل كامل الوجهات من مطار صنعاء الدولي التي كانت عليها إلى ما قبل التحالف السعودي الإماراتي"حسب تعبيره.







وأشار الوزير الحوثي بأن "جماعته تقوم الآن بالترتيبات كمرحلة أولى لفتح وجهات جديدة والبدء بمسقط وجدة واديس أبابا وإسطنبول".





وفي وقت سابق من مساء اليوم أعلنت مليشيات الحوثي فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ابتداءً من مساء اليوم الأحد.

وأوضحت في بيان، أنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا، وفق وكالة الأنباء المزورة (سبأ) التابعة للحوثيين.

وذكر البيان أن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع، مشيراً إلى أن فتح وجهتي القاهرة والهند تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين صنعاء والرياض مؤخراً.

ودعت الموطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة والهند، للتوجه للحجز عبر مكاتب اليمنية ووكالات السفر بصنعاء اعتباراً من اليوم.

وأكد البيان أن الرحلات إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ستبدأ من مساء اليوم.