مليشيات الحوثي تتحدث عن فتح رحلات جديدة للسفر عبر مطار صنعاء صوب السعودية وثلاث دول أخرى اندلاع مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين والمليشيات والاخيرة تعزز عناصرها بـ 15 طقما - حصيلة ضحايا المليشيات توجيهات حوثية بطرد سكان مباني الأوقاف في صنعاء وتسليم مفاتيحها لمشرفي الجماعة الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي مصادر حكومية تكشف عن المهمة الرئيسية لزيارة الرئيس العليمي لـ حضرموت وتفاصيل الاتفاق الاخير مع المليشيات السعودية تعلن اقترابها من المشاركة في صنع واحدة من أشهر «المقاتلات الأوروبية المتطورة» أسعار الذهب اليوم في اليمن بالعملتين القديمة والجديدة مشرف حوثي يقتل بالدهس أحد المواطنين بمدينة ذمار بسبب كلمة عابرة تفاصيل لقاء عقده الرئيس العليمي في القصر الجمهوري بحضرموت مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في المكلا حضره 70 مشاركا
أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت 28 تموز/يوليو 2024 عن فتحها وجهات جديدة للسفر عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها.
ونقل موقع 26 سبتمبر بنسخته الحوثية المزورة عن منتحل منصب وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية ، عبد الوهاب الدرة بإنه "وضمن خطة الوزارة الحوثية يتم العمل على إعادة تشغيل كامل الوجهات من مطار صنعاء الدولي التي كانت عليها إلى ما قبل التحالف السعودي الإماراتي"حسب تعبيره.
وأشار الوزير الحوثي بأن "جماعته تقوم الآن بالترتيبات كمرحلة أولى لفتح وجهات جديدة والبدء بمسقط وجدة واديس أبابا وإسطنبول".
وفي وقت سابق من مساء اليوم أعلنت مليشيات الحوثي فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ابتداءً من مساء اليوم الأحد.
وأوضحت في بيان، أنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا، وفق وكالة الأنباء المزورة (سبأ) التابعة للحوثيين.
وذكر البيان أن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع، مشيراً إلى أن فتح وجهتي القاهرة والهند تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين صنعاء والرياض مؤخراً.
ودعت الموطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة والهند، للتوجه للحجز عبر مكاتب اليمنية ووكالات السفر بصنعاء اعتباراً من اليوم.
وأكد البيان أن الرحلات إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ستبدأ من مساء اليوم.
وبعد أشهر من تصاعد الصراع المالي والاقتصادي بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، توصل طرفي النزاع إلى اتفاق لوقف التصعيد الاقتصادي بين الجانبين.
وأفاد مكتب غروندبرغ في بيان أن الحكومة وجماعة الحوثي "اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".
وأضاف البيان أن "المبعوث الأممي تسلم من الطرفين نصا يتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
وتضمن الاتفاق "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عددها إلى 3 يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو بحسب الحاجة".
كما نص على أن "تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".
وتعليقا على البيان، رحبت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي بإعلان المبعوث الأممي، وذلك في بيانين منفصلين للجانبين.