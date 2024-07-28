اندلاع مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين والمليشيات والاخيرة تعزز عناصرها بـ 15 طقما - حصيلة ضحايا المليشيات

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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تمكن مسلحين قبليين اليوم السبت في محافظة ذمار من التصدي لعناصر حوثية قامت باقتحام احدى القرى بالمحافظة نتج عنها مصرع واصابة أربعة من عناصر المليشيات.



وذكرت مصادر محلية لـ "مأرب برس" بأن اثنين من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية لقو مصرعهم وأصيب اثنان آخران بنيران مسلحين قبليين خلال محاولة عناصر المليشيات اقتحام منزل احد المواطنين في قرية الزور بمديرية الحدا شرقي محافظة ذمار.

المصادر ذاتها افادت ايضاً انه عقب تصدي المسلحين القبليين لعناصر المليشيات قامت الاخيرة بارسال اكثر من 15 طقما على متنها عشرات العناصر المسلحة الى قرية الزور بمديرية الحدا لاقتحام منازل المواطنين ومن ثم اختطاف عدد كبير من المواطنين تحت تهديد السلاح الى سجن ادراة الامن بمركز المديرية.



وذكرت المصادر بأن الحمله الحوثية ضد المواطنين في قرية الزور، قادها القيادي الحوثي المدعو "ابو العز البخيتي" .