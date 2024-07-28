الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".