الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.
وذكر الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".