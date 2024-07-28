السعودية تعلن اقترابها من المشاركة في صنع واحدة من أشهر «المقاتلات الأوروبية المتطورة»

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عكاظ

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أكد رئيس أكبر مجموعة دفاعية في إيطاليا، أن مجموعة ليوناردو منفتحة على احتمال انضمام المملكة العربية السعودية إلى مشروع ثلاثي الأطراف لبناء مقاتلة أوروبية متقدمة، إذا ما قررت بريطانيا خفض التزاماتها حيال المشروع.

وأبلغ رئيس ليوناردو روبيرتو سينغولاني صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أنه «شخصياً منفتح جداً على الفكرة»، «خصوصاً إذا كانت هناك إعادة تحديد للموارد»، إلى أن تكمل حكومة العمال الجديدة في بريطانيا مراجعة إنفاقها الدفاعي. وأضاف، أن انضمام شريك رابع إلى مشروع صنع المقاتلة الأوروبية المتطورة سيكون مريحاً جداً، «وفي هذه الحال ستكون المملكة العربية السعودية الشريك الرابع».

وجاءت تصريحات سينغولاني وسط أنباء عن احتمال قيام حزب العمال البريطاني بخفض تعهدات البلاد حيال مشروع البرنامج العالمي للحرب الجوية، الذي تشارك فيه إيطاليا، واليابان.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا سير كير ستارمر، أمس الأول، أهمية المشروع. لكنه قال، إن حكومته لم تستكمل المراجعة التي تقوم بها لهذا الشأن.

وتأمل بريطانيا واليابان وإيطاليا بالتمكن من صنع مقاتلة تستخدم أحدث جيل من التكنولوجيا بحلول العام 2035.

وقال سينغولاني، إن بمستطاع السعودية إضافة طاقة صناعية، وموارد لعمالة جديدة، إذا تم ضمها إلى المشروع. ونسبت «فايننشال تايمز» إلى محللين صناعيين قولهم، إن السعودية يمكن أن تضمن لنفسها شراكة في هذا المشروع حتى لو لم تخفض بريطانيا تعهداتها للمشروع.

وأضافت، أن من شأن ضم السعودية إلى هذه الشراكة أن يمهد الطريق إلى طلبية سعودية جديدة من مقاتلات تايفون البريطانية؛ خصوصاً أن السعودية تجري أصلاً محادثات مع بريطانيا في شأن شراء 48 مقاتلة من طراز تايفون.