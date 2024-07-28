أسعار الذهب اليوم في اليمن بالعملتين القديمة والجديدة

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أسعار الذهب في اليمن
الأحد - 28/07/2024
الأسعار بالعملة القديمة
جنيه الذهب
شراء = 279,000 ريال
بيع = 283,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 34,600 ريال
بيع = 36,700 ريال
الأسعار بالعملة الجديدة
جنيه الذهب
شراء = 1,030,000 ريال
بيع = 1,050,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 129,000 ريال
بيع = 135,000 ريال