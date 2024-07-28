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أسعار الذهب اليوم في اليمن بالعملتين القديمة والجديدة

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار الذهب في اليمن

الأحد - 28/07/2024

الأسعار بالعملة القديمة

جنيه الذهب

شراء = 279,000 ريال 

بيع = 283,000 ريال 

جرام عيار 21

شراء = 34,600 ريال 

بيع = 36,700 ريال 

 الأسعار بالعملة الجديدة

جنيه الذهب

شراء = 1,030,000 ريال  

بيع = 1,050,000 ريال 

 جرام عيار 21

شراء = 129,000 ريال 

بيع = 135,000 ريال

  
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