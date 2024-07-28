مشرف حوثي يقتل بالدهس أحد المواطنين بمدينة ذمار بسبب كلمة عابرة تفاصيل لقاء عقده الرئيس العليمي في القصر الجمهوري بحضرموت مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في المكلا حضره 70 مشاركا رسميا.. تحديد موعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة حنين البكري ماذا حدث لهجمات الحوثيين على السفن بعد استهداف إسرائيل ميناء الحديدة؟ ترامب والعملات المشفرة.. بماذا تعهد حال فوزه برئاسة أميركا؟ تونس تمنح العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس الإعلان عن وجهات سفر جديدة من وإلى مطار صنعاء اعتباراً من اليوم جوجل توفر إمكانية الاستخدام المجاني لنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي تركيا تعزز وجودها في الصومال والبرلمان يصادق على مذكرة بشأن مهمة الجيش
قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار ان مشرف حوثي من محافظة عمران قام بدهس احد المواطنين في أحد شوارع المدينة بصورة اجرامية ومتوحشة.
وذكرت المصادر ان المواطن يدعى صخر المرهبي كان يستقل دارجة نارية وان مشادة كلاميه حصلت بينه وبين المشرف الحوثي الذي كان يستقل طقم شاص.
وقالت مصادر محلية بمحافظة ذمار لمأرب برس ان ان صخر المرهبي خاطب المشرف الحوثي بقوله "حتى الخط تزاحمونا عليه قد تركنا لكم البلاد كاملة".
وأضافت المصادر ان المشرف الحوثي بعد تلك المشادة الكلامية قام بدهس المواطن صخر المرهبي من الخلف ، مما تسبب في وفاته على الفور تارك جثته مرميه وسط مدينة الشارع.