مشرف حوثي يقتل بالدهس أحد المواطنين بمدينة ذمار  بسبب كلمة عابرة

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار ان مشرف حوثي من محافظة عمران قام بدهس احد المواطنين في أحد شوارع المدينة بصورة اجرامية ومتوحشة.

وذكرت المصادر ان المواطن يدعى صخر المرهبي كان يستقل دارجة نارية وان مشادة كلاميه حصلت بينه وبين المشرف الحوثي الذي كان يستقل طقم شاص.

وقالت مصادر محلية بمحافظة ذمار لمأرب برس ان ان صخر المرهبي خاطب المشرف الحوثي بقوله "حتى الخط تزاحمونا عليه قد تركنا لكم البلاد كاملة".

وأضافت المصادر ان المشرف الحوثي بعد تلك المشادة الكلامية قام بدهس المواطن صخر المرهبي من الخلف ، مما تسبب في وفاته على الفور تارك جثته مرميه وسط مدينة الشارع.