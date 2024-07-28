تفاصيل لقاء عقده الرئيس العليمي في القصر الجمهوري بحضرموت

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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التقى الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا بحضرموت، وفد مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع برئاسة نائب مدير مشروع رأس المال البشري، عبدالوهاب صلاح.

ووفق سبأ، تطرق اللقاء الذي حضره محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى تدخلات مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وفرص توسيع دعمه الانمائي والخدمي في مختلف المجالات.

وقدم الوفد الاممي للرئيس، شرحا عاما حول المشاريع التي ينفذها مكتب الامم المتحدة في محافظة حضرموت، وخطط المكتب لتوسيع تدخلاته الى مدن اخرى من المحافظة في مجالات هندسة وخدمات المدن، والبنى التحتية خصوصا في قطاعات الاشغال، والصرف الصحي، والتعليم، والطاقة المتجددة.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، معربا عن تطلعه الى مضاعفة جهود المكتب بالاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية في تسهيل عمل المنظمات الدولية، وتحسين وصول المواطنين الى خدماتها المدعومة من مجتمع المانحين.

واعرب الرئيس باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن تضامنه مع مجتمع العمل الانساني والحقوقي ضد انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني التي طالت موظفي الامم المتحدة والمنظمات المحلية، والدولية.