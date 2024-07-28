رسميا.. تحديد موعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة حنين البكري

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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حددت نيابة استئناف عدن الخميس القادم موعداً لتنفيذ حكم الإعدام بحق حسين هرهرة المُدان بقتل الطفلة حنين البكري ذات الأربعة أعوام بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

الطفلة حنين البكري كانت قد قُتلت عشية عيد الأضحى 2023 بعد شجار بين والدها وبين حسين هرهرة بسبب حادث سير عادي.

وأقرت مذكرة صادرة عن رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى الشعيبي، تنفيذ حكم الإعدام يوم الخميس 1 أغسطس 2024، الساعة العاشرة صباحا في السجن المركزي بالمنصورة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان حسين محمد حسين هرهرة.