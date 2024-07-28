رسميا.. تحديد موعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة حنين البكري ماذا حدث لهجمات الحوثيين على السفن بعد استهداف إسرائيل ميناء الحديدة؟ ترامب والعملات المشفرة.. بماذا تعهد حال فوزه برئاسة أميركا؟ تونس تمنح العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس الإعلان عن وجهات سفر جديدة من وإلى مطار صنعاء اعتباراً من اليوم جوجل توفر إمكانية الاستخدام المجاني لنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي تركيا تعزز وجودها في الصومال والبرلمان يصادق على مذكرة بشأن مهمة الجيش اختراع علمي مذهل و كان من الخيال.. الكشف عن تقنية للتحكم بعقل الإنسان عن بعد حرب غزة تشتعل من جديد والجيش الاسرائيلي يستهدف مدرسة وهناك ضحايا بالعشرات السعودية تقترب من صنع مقاتلة متقدمة
حددت نيابة استئناف عدن الخميس القادم موعداً لتنفيذ حكم الإعدام بحق حسين هرهرة المُدان بقتل الطفلة حنين البكري ذات الأربعة أعوام بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
الطفلة حنين البكري كانت قد قُتلت عشية عيد الأضحى 2023 بعد شجار بين والدها وبين حسين هرهرة بسبب حادث سير عادي.
وأقرت مذكرة صادرة عن رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى الشعيبي، تنفيذ حكم الإعدام يوم الخميس 1 أغسطس 2024، الساعة العاشرة صباحا في السجن المركزي بالمنصورة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان حسين محمد حسين هرهرة.