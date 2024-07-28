ترامب والعملات المشفرة.. بماذا تعهد حال فوزه برئاسة أميركا؟

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بدعم العملات المشفرة في الولايات المتحدة وضمها إلى أجندته (أميركا أولا) حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مؤتمر (البيتكوين) بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، حيث التقى بنحو 20 ألفا من المؤيدين للعملة المشفرة والمديرين التنفيذيين بالصناعة "إن السبب الذي دفعه إلى إلقاء كلمته في المؤتمر يمكن تلخيصه في كلمتين "أميركا أولا".

وأضاف ترامب "إذا كانت العملات المشفرة ستحدد المستقبل، فأنا أريد أن يتم تعدينها وصنعها في الولايات المتحدة".

وقدم الرئيس السابق سلسلة من الوعود لدعم صناعة العملات المشفرة، إذ تعهد بتشكيل مجلس استشاري رئاسي لصناعة العملات المشفرة.