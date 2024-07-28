تونس تمنح العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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فاز التونسي فارس الفرجاني بالميدالية الفضية في منافسات المبارزة بسلاح (السابر) ضمن منافسات المبارزة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وأحرز المبارز التونسي فارس فرجاني فضية مسابقة الحسام في ألعاب باريس 2024 الأولمبية إثر خسارته في المباراة النهائية أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه (المصنف ثالثا) 11-15 في قاعة القصر الكبير (غران باليه) في باريس.

وبهذا ، منح فرجاني بلاده والعرب أول ميدالية لهم في ألعاب 2024، وقد فاز في نصف النهائي على المصري زياد السيسي المصنف الأول 15-11 - والذي خسر في وقت لاحق مباراة تحديد الميدالية البرونزية أمام ساميلي 12-15.