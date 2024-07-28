الإعلان عن وجهات سفر جديدة من وإلى مطار صنعاء اعتباراً من اليوم

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية بدء تسيير رحلات إلى القاهرة و الهند عبر مطار صنعاء الدولي اعتباراً من مساء اليوم الأحد.
وقالت الشركة في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس، انه سيكون هناك رحلة يومية إلى القاهرة ورحلتان أسبوعياً إلى الهند.
وجاء في البيان، أن فتح وجهتي القاهرة والهند يأتي تنفيذاً للاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي مؤخرا، وأن الرحلات إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ستبدأ من مساء اليوم.