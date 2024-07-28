جوجل توفر إمكانية الاستخدام المجاني لنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي تركيا تعزز وجودها في الصومال والبرلمان يصادق على مذكرة بشأن مهمة الجيش اختراع علمي مذهل و كان من الخيال.. الكشف عن تقنية للتحكم بعقل الإنسان عن بعد حرب غزة تشتعل من جديد والجيش الاسرائيلي يستهدف مدرسة وهناك ضحايا بالعشرات السعودية تقترب من صنع مقاتلة متقدمة بالصورة.. قيادي حوثي بارز يسقط في فضيحة ملطخة بالرذيلة ونشطاء يعلقون :لفلف عيالك (يا عبد الملك) من فوق أعراض الناس عبد الملك الحوثي يبتلع تهديداته بنسف إسرائيل ويكتفي بالتعبير عن سعادة جماعته بالمواجهة المباشرة معها الحرس الثوري الإيراني يتجاوز الخطوط الحمراء بخطوة خطيرة وغير مسبوقة ضد اليمن والشرعية توجه طلباً عاجلاً للمجتمع الدولي تعرف على أغلى التعاقدات في الدوري السعودي للمحترفين بعد اعلانه الإسلام .. لاعب مدريد السابق يفكر في الاستقرار بالسعودية
أعلنت غوغل أن إدخال تعديلات جديدة على إصدار Gemini 1.5 Flash، ستمكن المستخدمين من الاستفادة من خدماته مجانا.
وأشارت غوغل عبر صفحاتها الرسمية على الإنترنت إلى أن إصدار Gemini 1.5 Flash الجدد سيوفر خدماته بشكل مجاني للمستخدمين في معظم دول العالم، وسيمنحهم إمكانية البحث عن المعلومات وطرح الأسئلة عبر أكثر من 40 لغة.
وتبعا للخبراء في غوغل فإن إصدار Gemini 1.5 Flash الجديد تحسنت فيه سرعة الاستجابة بشكل كبير مقارنة بإصدارات Gemini السابقة، كما أصبح هذا النموذج أكثر قدرة على التعامل مع البيانات وفهم الصور.
وكانت غوغل قد ذكرت في وقت سابق أن نموذج Gemini 1.5 Flash الجديد يعد مناسبا للعمليات التي لا تتطلب استجابات فورية، إذ أنه قادر على تحليل كميات كبيرة من البيانات والنصوص والقيام بمهام الترجمة، كما أنه قادر على القيام بمهام إنشاء الرموز البرمجية.
ويرى خبراء التقنية أن طرح هذا النموذج على نطاق واسع سيحسن من قدراته على معالجة البيانات، إذ ستتوسع قاعدة المعلومات التي ستعالجها خوارزميات الذكاء الاصطناعي الموجودة فيه