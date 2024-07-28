السعودية تقترب من صنع مقاتلة متقدمة

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 98

قال رئيس مجموعة الدفاع الإيطالية "ليوناردو" إنه سيكون "منفتحا" على احتمال انضمام السعودية إلى مشروع ثلاثي لبناء مقاتلة متقدمة إذا قررت بريطانيا خفض التزاماتها حيال المشروع.

وأبلغ رئيس "ليوناردو"، روبيرتو سينغولاني، صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه "شخصيا منفتح جدا على الفكرة خصوصا إذا كانت هناك إعادة تحديد للموارد، إلى أن تكمل حكومة العمال الجديدة في بريطانيا مراجعة إنفاقها الدفاعي".

وأضاف أن "انضمام شريك رابع إلى مشروع صنع المقاتلة المتطورة سيكون مريحا جدا، وفي هذه الحال ستكون المملكة العربية السعودية الشريك الرابع".

وجاءت تصريحات سينغولاني وسط أنباء عن "احتمال قيام حزب العمال البريطاني بخفض تعهدات البلاد حيال مشروع البرنامج العالمي للحرب الجوية، الذي تشارك فيه إيطاليا واليابان".

وقال سينغولاني إن "بمستطاع السعودية إضافة طاقة صناعية، وموارد لعمالة جديدة، إذا تم ضمها إلى المشروع".

ونسبت "فايننشال تايمز" إلى محللين صناعيين قولهم إن "الرياض يمكن أن تضمن لنفسها شراكة في هذا المشروع حتى لو لم تخفض بريطانيا تعهداتها للمشروع".

وأضافت أن "من شأن ضم السعودية إلى هذه الشراكة أن يمهد الطريق إلى طلبية سعودية جديدة من مقاتلات "تايفون" البريطانية، خصوصا أن السعودية تجري أصلا محادثات مع بريطانيا في شأن شراء 48 مقاتلة من طراز "تايفون"".

وأكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أمس الأول "أهمية المشروع"، لكنه قال إن "حكومته لم تستكمل المراجعة التي تقوم بها لهذا الشأن".

يذكر أن بريطانيا واليابان وإيطاليا وقعت معاهدة دولية العام الماضي لإنشاء برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، لدمج جهودهم المنفصلة في مجال مقاتلات الجيل التالي وتهدف إلى دخول طائرة جديدة الخدمة بحلول عام 2035.

وقال وزير الدفاع الإيطالي في يناير، إن البرنامج يمكن فتحه أمام الآخرين في مرحلة لاحقة، مع وجود منافسين محتملين مثل السعودية للانضمام إلى المشروع