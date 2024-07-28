بالصورة.. قيادي حوثي بارز يسقط في فضيحة ملطخة بالرذيلة ونشطاء يعلقون :لفلف عيالك (يا عبد الملك) من فوق أعراض الناس

الأحد 28 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - خاص

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لم تكتفي قيادات الجماعة الحوثية الإيرانية بالسقوط في وحل الفضائح السياسية المختلفة اشكالها وألوانها حتى وصل بها الحال اليوم الى ارتكاب الجرائم الاخلاقية الفاضحة على حساب القضية الفلسطينية الطاهرة ولكنه سلوك الجماعة الإرهابية ونهجها الملطخ بالعار والرذيلة .



مساء اليوم السبت تفاجأ النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل جريمة أخلاقية من العيار الثقيل بطلها قيادي حوثي بارز .

تفاصيل الفضيحة كشفها الخبير البرمجي رامز المقطري على حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك وتابعها محرر "مأرب برس" حيث قال بان القيادي الحوثي ورئيس مايسمى بمنظمة "يمن فلسطين" عبداللطيف شرف الدين" قد قام بسحب رقم هاتف احدى الموظفات في تلك المنظمة التي يرأسها ومن ثم مصادرة الايميل الخاص بها والسطو على خصوصيتها.



واوضح المقطري بأن القيادي الحوثي عبد اللطيف شرف الدين قام ايضاً بمطالبة الفتاة بممارسة الرذيلة معه مقابل تراجعه عن نشر صورها التي قام بسرقتها عقب سيطرته على ايميلها الاليكتروني.

وخاطب الخبير البرمجي رامز المقطري زعيم مليشيات الحوثي الارهابية قائلاً :"لفلف عيالك يا عبدالملك من فوق أعراض الناس".



وفي منشور آخر تحدث الخبير البرمجي رامز المقطري عن سبب نشره لتفاصيل الجريمة الأخلاقية للقيادي الحوثي بأن السبب يعود إلى رفض القيادي الحوثي لنصيحته بالتوقف عن ابتزاز الفتاة وتجنب نشر صورها الخاصة".

وتابع :عبداللطيف شرف الدين دخلت اكلمه بكل أدب واحترام قام سبلي امي وراح يسب لأسرة البنت وينشر صورها طيب ليش كذا ليش شايف نفسك فوق الناس ..!"

وأشار المقطري بأن اهالي الفتاة الذين طالبهم القيادي الحوثي بممارسة الرذيلة مع ابنتهم مقابل التوقف عن نشر صورها الخاصة قد دفعتهم إلى تهريب ابنتهم الى خارج اليمن .

واضاف :عبداللطيف هذا الذي معاه منظمة يمن فلسطين في صنعاء وياخذ التبرعات من الناس طعباً

كل الموظفات الذي كانو معاه حاول ابتزازهم لدرجة ان الأخيرة أهلها هربوها للخارج من جبروته وواحدة مارضت ترضخ له أتهمها بسرقة برغم انه رسايله لها تثبت لكن هو من الكهل الطاهره هو يقرب لعلي بن ابي طالب ويقرب للحسن والحسين" .

واختتم المقطري منشورة بالقول :مقاطع خليعه يرسلها بنفسة للموضفات وغيرهم أنا للان ساتر عليه مشتيش اهله يشوفو "



وارفق الخبير البرمجي رامز المقطري منشورة بصورة يظهر فيها القيادي الحوثي عبد اللطيف شرف الدين وهو شبه عاري في غرفة نومه الخاصة.