بعد اعلانه الإسلام .. لاعب مدريد السابق يفكر في الاستقرار بالسعودية

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد الإسباني خوسيه إجناسيو بيليتيرو "جوتا"، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد، أنه يفكر في الاستقرار بالسعودية، بعد إعلان إسلامه قبل عدة أشهر.

كان إجناسيو، أعلن إسلامه منتصف العام الماضي خلال تواجده بدولة الكويت، بفضل صديقه مدرب اللياقة البدنية الكويتي فيصل بورسلي.

وأجرت قناة "الإخبارية" السعودية لقاء مع إجناسيو، خلال تواجده بمنطقة عسير، حيث قال: "زرت منطقة عسير مرتين، وأنا معجب بالسعودية، قد أنقل المقر الرئيسي لشركتي إلى هنا هذه السنة، وبعد ذلك أعيش مع عائلتي هنا بالمملكة".

وتابع:" الكرة في السعودية تتطور بشكل لافت، وهناك العديد من الأسماء العالمية، وانتقال كريستيانو، ساهم في فتح الباب للنجوم للعب هنا، وهذا ما جعل الدوري محط أنظار العالم".

وكان إجناسيو، بدأ مسيرته في صفوف أكاديمية سيلتا فيجو الإسباني في 2010، قبل أن ينتقل معارا لأكاديمية ريال مدريد في 2012-2013، ثم إلى إيبار في موسم 2013-2014.

وخاض جوتا، تجربة جديدة في ملاعب إنجلترا بدأت مع برينتفورد في 2014 وحتى 2017، ثم لعب مع بيرمنجهام سيتي من 2017، وحتى 2019، ثم أستون فيلا 2019-2020، قبل أن يعود لإسبانيا من بوابة ديبورتيفو ألافيس، الذي كان محطته الأخيرة