خلال جلسة عشاء مغلقة ترمب يفضح نتنياهو : ويكشف ماذا تصنع به سارة وبقراراته السياسية

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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فضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ، وقال ان زوجته سارة تتحكم فيه وفي جميع قراراته وسياساته.

ذكر موقع "واي نت" العبري أن ترمب أظهر لطفًا وتقاربًا كبيرًا تجاه سارة نتنياهو، وقد التقطت هذه اللحظات كاميرات محدودة خلال لقاء داخل قصره في فلوريدا، يوم الجمعة، خلال جلسة عشاء مغلقة عن وسائل الإعلام.

وأظهرت الفيديوهات سارة وهي تبتسم وتتبادل النكات والتعليقات مع ترمب معظم الوقت، وأبدى سارة وترمب روح الود الشخصي بينهما بمباركة نتنياهو الذي بدا سعيدًا بذلك.

وتحدث ترمب بشكل مرح عن علاقته بنتنياهو قائلاً: "لم تكن سيئة أبدًا، لم يكن هناك رئيس فعل الكثير لإسرائيل مثلي. فقد حظينا دومًا بعلاقة جيدة، وإن لم يكن الأمر كذلك، كان لدي دائمًا سلاح سري. هل تعرف ما هو سلاحي السري؟ إنها التي تجلس بجواري".

ثم أضاف معانقًا سارة نتنياهو: "طالما أملكها، فهذا هو المهم"