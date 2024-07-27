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بكم الصرف اليوم؟ مأرب برس ينشر آخر تحديث بالأسعار من صنعاء وعدن

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 27/07/2024

 

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                 538

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.40

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1890

بيع الدولار                  1897

شراء السعودي             494

بيع السعودي                496

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