بكم الصرف اليوم؟ مأرب برس ينشر آخر تحديث بالأسعار من صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 27/07/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1890
بيع الدولار 1897
شراء السعودي 494
بيع السعودي 496