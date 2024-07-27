دولة أفريقية توافق على منح اليمنيين تأشيرات دخول بعد فترة من تعليقها

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وافقت السلطات الإثيوبية على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمواطنين اليمنيين بعد فترة من تعليقها.

وقال السفارة اليمنية في أديس أبابا، في بلاغ نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، إن إثيوبيا وافقت على إعادة منح التأشيرات بكافة أنواعها للمواطنين اليمنيين إلكترونياً ابتداءً من 24 يوليو/تموز 2024.

وأضافت أن هذه الموافقة جاءت بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من قبل السفارة مع السلطات المختصة في دولة إثيوبيا.

ودعت السفارة، كافة رعاياها القادمين إلى إثيوبيا بضرورة احترام قانون البلد المضيف والالتزام بكافة التعليمات أثناء الزيارة، "حتى لا يعاد النظر في هذا القرار، ويتم تعليق منح التأشيرات مرة أخرى".