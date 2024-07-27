دولة أفريقية توافق على منح اليمنيين تأشيرات دخول بعد فترة من تعليقها عدد اللاعبين من الدول العربية بينها اليمن المشاركين في أولمبياد باريس 2024 صورة.. انفجار خزان جديد للنفط بعد اسبوع من غارات اسرائيلية على ميناء الحديدة بيان عاجل لمكتب المبعوث الأممي بشأن اليمن المحافظات اليمنية المتوقع هطول أمطار رعدية عليها في الساعات القادمة توضيح هام بشأن أسعار تذاكر طيران اليمنية زعيم كوريا الشمالية يكشف عن جنة للشعب ومهمة مقدسة بايدن يكشف عن خطة مفاجئة قريبا.. هدفها حصانة الرؤساء وقضاة المحكمة العليا الكشف عن تعديلات إسرائيلية تهدد بنسف صفقة غزة مصادر محلية تكشف عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من السعودية إلى العاصمة عدن
وافقت السلطات الإثيوبية على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمواطنين اليمنيين بعد فترة من تعليقها.
وقال السفارة اليمنية في أديس أبابا، في بلاغ نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، إن إثيوبيا وافقت على إعادة منح التأشيرات بكافة أنواعها للمواطنين اليمنيين إلكترونياً ابتداءً من 24 يوليو/تموز 2024.
وأضافت أن هذه الموافقة جاءت بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من قبل السفارة مع السلطات المختصة في دولة إثيوبيا.
ودعت السفارة، كافة رعاياها القادمين إلى إثيوبيا بضرورة احترام قانون البلد المضيف والالتزام بكافة التعليمات أثناء الزيارة، "حتى لا يعاد النظر في هذا القرار، ويتم تعليق منح التأشيرات مرة أخرى".