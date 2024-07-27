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صورة.. انفجار خزان جديد للنفط بعد اسبوع من غارات اسرائيلية على ميناء الحديدة

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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انفجر اليوم السبت، أحد خزانات النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن، بعد أسبوع من تعرض الميناء لقصف إسرائيلي.

وكتب الصحفي بسيم الجناني على صفحته على منصة اكس، أن خزان البترول رقم 38 بمنشآت النفط (في ميناء الحديدة) انفجر (اليوم السبت) وتصاعد ألسنة اللهب من جديد بعد يومين من إطفاء الحريق، (الناجمة عن هجوم السبت الماضي من قبل طيران العدوان الإسرائيلي).

وامس قال الحوثيون ان الطيران الامريكي البريطاني شن غارات جديدة على محافظة الحديدة.

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