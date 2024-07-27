بيان عاجل لمكتب المبعوث الأممي بشأن اليمن

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اختتم المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، زيارة إلى واشنطن يوم الجمعة، حيث التقى مسؤولين أمريكيين كبار لمناقشة التطورات في اليمن واستكشاف سبل دعم عملية سياسية جامعة لحل النزاع.

وخلال زيارته، التقى مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ومنسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ.

وفي اجتماعاته، استعرض غروندبرغ التحديات التي تعيق جهود الوساطة في اليمن، بما في ذلك التطورات الإقليمية ومسار التصعيد المقلق في اليمن منذ بداية العامق وفق بيان نشره مكتب المبعوث اليوم السبت، اطلع عليه محرر مأرب برس.

وشدد غروندبرغ على ضرورة منح الأولوية مسار السلام والحوار والتهدئة في اليمن. كما أكّد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لتحقيق هذا الهدف.