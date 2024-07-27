المحافظات اليمنية المتوقع هطول أمطار رعدية عليها في الساعات القادمة

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في نشرته ليوم السبت إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً من صعدة شمالاً حتى تعز جنوباً وتمتد شرقاً لتشمل محافظتي( الضالع و البيضاء)،

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات ومرتفعات( لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، عدنن الحديدة وسهل تهامة).

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر المواطنين، من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول والاحتماء من الصواعق الرعدية في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها .

ونبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الامطارأو الشابورة المائية والضباب.