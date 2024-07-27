زعيم كوريا الشمالية يكشف عن جنة للشعب ومهمة مقدسة

السبت 27 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن بناء "جنة للشعب" تعد مهمة مقدسة للجيل الحالي استنادا إلى الإيدلوجية التي دافع عنها جيل سابق من المنتصرين بدمائهم، وذلك في الوقت الذي أحيت فيه البلاد ذكرى الحرب الكورية اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار النصب التذكارية لتكريم قدامى المحاربين في الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953 بما في ذلك برج الصداقة الذي يحيي ذكرى جنود جيش التحرير الشعبي الصيني الذين قاتلوا مع الكوريين الشماليين.

ووقعت كوريا الشمالية والصين والولايات المتحدة على اتفاقية هدنة في 27 يوليو 1953 لإنهاء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.

ووقع جنرالات أميركيون الاتفاقية ممثلين لقوات الأمم المتحدة التي ساندت كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم يونغ أون قال إن "حماية الإيدلوجية والنظام الذي دافع عنه الجيل السابق من المنتصرين بالدم..

وبناء جنة للشعب هي مهمة مقدسة وواجب على جيلنا". وتسمي كوريا الشمالية يوم 27 يوليو "يوم النصر" على الرغم من أن الهدنة رسمت حدودا تقسم شبه الجزيرة الكورية بالتساوي تقريبا في المساحة واستعادة التوازن بعد أن تساوت الكفتان تقريبا خلال الحرب. ولا تحتفل كوريا الجنوبية بهذا اليوم بأي أحداث رئيسية